Какие специалисты в селе зарабатывают больше айтишников в мегаполисах

Настоящая кадровая трансформация происходит сегодня в сельском хозяйстве России.
Рост зарплат в АПК значительно превышает рост в других отраслях — 14,3% против 8,7% (по итогам девяти месяцев 2025 года), сообщают Финансы Mail.
Первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов занимает агроном. В 2025 году средняя зарплата такого специалиста возросла на 39%. Но и требований к современному агроному больше — он должен обладать знаниями в области аналитики данных, работать со спутниковыми снимками и дронами, цифровыми картами полей и платформами точного земледелия.
«Это самый значительный прирост среди всех ключевых специальностей в агро. При этом число вакансий выросло на 30−35%. Агроном перестал быть “человеком в поле” — теперь это цифровой специалист, работающий с ИИ, спутниковым мониторингом и big data», — отмечает управляющий партнер Agro and Food communications Илья Березнюк.
На второй строчке — агроинженер. Современный специалист проектирует, внедряет и обслуживает «умную» технику: комбайны с автопилотом, роботизированные комплексы, системы точного внесения удобрений.
Замыкает тройку лидеров ветеринарный врач. Специалист обеспечивает безопасность и устойчивость животноводства. Сейчас в отрасль активно внедряют передовые методы диагностики и лечения, современную биофармацевтику и цифровые системы учёта животных. Спрос на таких ветврачей стабильно высок, а уровень их зарплаты растёт вместе с требованиями к квалификации.
Профильное образование остается важной базой для большинства востребованных специальностей отрасли. При этом работодатели готовы платить больше специалистам, владеющим современными инструментами, которые оказывают прямое влияние на эффективность производства.