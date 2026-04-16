В Прикамье назвали фейком повышенную угрозу распространения бешенства

Краевой Центр управления регионом развеял ложные слухи об угрозе распространения бешенства среди жителей региона. Ряд соцсетей распространили ложную информацию о введении режима повышенной готовности со ссылкой на указ губернатора.
Фейковый документ говорит о запрете проведения на территории Прикамья массовых мероприятий, включая шествия, демонстрации, спортивные события. Минздраву Прикамья поручено организовать проведение профилактических и противоэпидемических процедур.
ЦУР обратился за комментарием в краевой Роспотребнадзор. В полученном ответе указано, что информация не соответствует действительности.
«Подобные мероприятия не проводятся, в регионе ситуация стабильная и не требует дополнительных мер реагирования. Ситуация находится на постоянном контроле управления», — подчеркнули в краевом ведомстве.
Сотрудники ЦУР призывает жителей региона быть бдительным и не доверять непроверенной информации. При возникновении сомнений в правдивости постов или сообщений необходимо обращаться в ним.