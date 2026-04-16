Исследование: В Калининграде подешевела аренда комнат

В Калининграде подешевела аренда комнат. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир».
Специалисты проанализировали ставки аренды комнат в 70 российских городах, а также динамику за первый квартал 2026 года. Выяснилось, что в Калининграде цены на такое жильё снизились на 7,9%. Снять комнату можно было за 11 280 рублей.
Помимо Калининграда цены на аренду комнат снизились в Ставрополе (-12,1%), Кемерове (-11,6%), Тольятти (-9,4%), Сургуте (-9,2%), Брянске (-8,5%) и Владикавказе (-8,1%). Эксперты считают, что «снижение стоимости аренды жилья на фоне растущей инфляции — это сигнал об упадке на рынке недвижимости в целом».
Больше всего съём комнат подорожал в первом квартале в Мурманске (+18,4%), Кирове (+15,7%), Пензе (+13,1%), Вологде (+12,2%), Курске (+9,2%), Туле (+9,1%) и Волжском (+8,2%). В целом в 29 городах из 70 исследованных порталом аренда такого жилья подорожала, в 37 подешевела, в четырёх осталась прежней.
Ранее эксперты сообщили, что за год аренда маленьких квартир в Калининграде подорожала на 4,4%. Средняя стоимость съёма такого жилья составляет 25 994 рубля.