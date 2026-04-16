Мэр призвал воронежских автомобилистов не превращать газон в парковку

В Воронеже продолжат работу по пресечению парковки на озелененных территориях, об этом глава города Сергей Петрин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.
Во всех районах города нарушения будут фиксировать с использованием специальных мобильных комплексов видеофиксации. Все материалы будут направляться в административные комиссии для изучения и вынесения соответствующих постановлений.
Ведущий специалист управы Железнодорожного района Арина Аксёнова подробно рассказала о работе комплексов:
«Автомобиль, оборудованный этим комплексам, курсирует по нашим улицам и фиксирует регистрационные номера транспортных средств, припаркованных на газонах».
Глава города подчеркнул, что администрация не ставит задачи выписать штрафы автомобилистам:
«Просим не превращать газон в парковку. Кто будет нарушать, не только будем штрафовать, но и публично показывать такие истории».
Мэр напомнил, что в прошлом году удалось привести в порядок около 7,5 гектаров на основных магистральных направлениях. Сейчас газоны очищают от пескосмета и мусора. Затем предстоит провести выемку старого грунта, завезти новый, выполнить планировку и посев.
Ранее в управе Советского района воронежцам напомнили о суммах штрафов за парковку на газонах. Для физических лиц размер штрафа составляет от 1000 до 3000 рублей, для должностных лиц — от 3000 до 5000 рублей, для юридических лиц — от 5000 до 2500. Штраф необходимо оплатить в течение 60 дней. В противном случае материалы передаются судебным приставам для принудительного взыскания.