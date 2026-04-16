В Анапе открыли памятник князю Владимиру

В Анапе на территории уникального просветительского парка «Крещение Руси» состоялось историческое событие — открытие памятника святому равноапостольному князю Владимиру. Торжества начались с Божественной литургии и многолюдного крестного хода, который завершился чином освящения монумента. Возглавил службу епископ Новороссийский и Геленджикский Сергий.
Величественная фигура князя, выполненная из бронзы, достигает высоты около семи метров. Автором проекта стал член Московского союза художников Игорь Яворский. Монумент установлен на постаменте между аркой-звонницей и храмом, ставшим архитектурной доминантой нового духовного центра города.
«Сегодня православное сердце Анапы — парк Крещения Руси — стало биться ярче и мощнее. В этом уникальном просветительском комплексе открыт памятник нашему великому соотечественнику, который определил путь развития русской цивилизации и сплотил народ на почве веры», — сказал председатель Совета города-курорта Анапа Вячеслав Вовк.