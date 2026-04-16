В Ингушетии начался второй этап ремонта автодороги Карабулак — Яндаре

Второй этап ремонта автодороги Карабулак — Яндаре стартовал в Ингушетии по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы проведут на участке протяженностью более 11 км по улице Орджоникидзе в селе Яндаре, сообщили в администрации главы и правительства республики.
В ходе первого этапа специалисты выполнили полный комплекс подготовительных работ: демонтировали изношенное асфальтовое покрытие, выровняли основание и устроили подушку из песчано-гравийной смеси. На втором этапе ведется укладка двухслойного асфальтобетонного покрытия. Кроме того, на участке обустроят тротуары, укрепят обочины, установят барьерные ограждения, остановки, знаки, светофорный объект и нанесут разметку.
«Для нас важно, чтобы люди могли без проблем добираться до работы, социальных учреждений, школ и детских садов. Поэтому особое внимание уделяется региональным дорогам, которые связывают населенные пункты. Это вопрос не только удобства, но и безопасности жителей», — отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Ожидается, что ремонт дороги позволит повысить транспортную доступность населенных пунктов и улучшить условия передвижения как для местных жителей, так и для транзитного транспорта. Сдать объект планируют к началу мая.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.