Нижегородцам предлагают пройти отбор в отряд космонавтов

Нижегородцы могут подать заявление для участия в открытом отборе в отряд космонавтов Роскосмоса.
Как сообщает Роскосмос, услуга стартовала в первую в России Неделю космоса (проходит при поддержке нацпроекта «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки»).
«Роскосмос последовательно расширяет линейку цифровых сервисов и опций в своей работе. Вслед за GigaChat на орбите мы запускаем цифровой отбор в отряд космонавтов. Теперь подать заявление можно онлайн через портал Госуслуг», — рассказал гендиректор Государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.
Подать заявление можно до 30 июня 2026 года включительно.
Требования к будущим космонавтам: гражданство РФ, возраст — до 35 лет включительно, вес 50−90 кг, рост 150−190 см, высшее образование, стаж работы по специальности не менее 3-х лет, владение одним из иностранным языков, отличное здоровье, отсутствие судимости и пр.
Также необходимо пройти медосмотр и отправить документы заказным письмом с уведомлением по адресу: 141160, Московская обл., Звёздный городок, начальнику ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» («В конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса по отбору в кандидаты в космонавты РФ»).
Потом следует пройти очный этап в Центре подготовки космонавтов и дождаться решения межведомственной комиссии.
Заявитель, успешно прошедший отбор, должен будет заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов.