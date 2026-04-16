Волонтёры в Перми установили ловушки для серых жаб

Волонтёры установили специальные ловушки для серых жаб на особо охраняемой природной территории «Липовая гора».
Конструкция помогает земноводным безопасно добраться до нерестового водоёма и не погибнуть под колёсами автомобилей, сообщили организаторы проекта. Команда добровольцев соорудила невысокий забор из плотной плёнки, прикопанной снизу. С задней стороны ограждения вкопаны вёдра — они действуют как временные «жабоуловители».
Попадающих в них земноводных дежурные помощники передают на территорию «Биомеда», где их выпускают ближе к пруду.
На ограждение ушло около 105 метров плёнки. Материалы закупили на пожертвования. Сейчас волонтёры сообщают, что запас вёдер и плёнки почти истощился, и призывают помогать: потребуется пополнение запасов, а в будущем — ремонт отдельных участков.
Первое дежурство «Жабьего патруля» пройдёт в субботу 18 апреля. Информацию о том, как помочь проекту можно найти в группе «Жабам жить» во «ВКонтакте».