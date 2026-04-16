Волонтёры в Перми установили ловушки для серых жаб

Конструкция помогает земноводным безопасно добраться до нерестового водоёма.

Волонтёры установили специальные ловушки для серых жаб на особо охраняемой природной территории «Липовая гора».

Конструкция помогает земноводным безопасно добраться до нерестового водоёма и не погибнуть под колёсами автомобилей, сообщили организаторы проекта. Команда добровольцев соорудила невысокий забор из плотной плёнки, прикопанной снизу. С задней стороны ограждения вкопаны вёдра — они действуют как временные «жабоуловители».

Попадающих в них земноводных дежурные помощники передают на территорию «Биомеда», где их выпускают ближе к пруду.

На ограждение ушло около 105 метров плёнки. Материалы закупили на пожертвования. Сейчас волонтёры сообщают, что запас вёдер и плёнки почти истощился, и призывают помогать: потребуется пополнение запасов, а в будущем — ремонт отдельных участков.

Первое дежурство «Жабьего патруля» пройдёт в субботу 18 апреля. Информацию о том, как помочь проекту можно найти в группе «Жабам жить» во «ВКонтакте».