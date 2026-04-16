Улов обещает быть богатым: гостей «ФИШтиваля» в Зеленоградске вновь порадуют деликатесами со всей России

С 30 апреля по 3 мая Зеленоградск вновь станет столицей рыбной гастрономии. В регионе состоится 12-й «ФИШтиваль», посвящённый кулинарным традициям разных регионов. Организаторы рассказали, чем удивит программа в этом году.
«ФИШтиваль» вновь разместится на Музейной аллее у станции «Приморье» (недалеко от скульптуры «Модерновые пупсы»).
Кулинарная программа.
Гости съедутся со всей России. Так, семья рестораторов из Мурманской области привезёт арктическую уху с крабом и северным лососем, «дирстроганов» из оленины с брусничным соусом и иван-чай с ягелем.
Повара из Калуги порадуют калининградцев поп-ап-проектом на дровяном гриле, разработанном специально для «ФИШтиваля». Будут готовить «свиного рябчика», стейк из свиной грудинки и впервые — пастрами из сердца быка.
Шеф из Нижнего Новгорода собирал специи лично в Стамбуле. Он угощает балык экмеком (скумбрией на костре в лепёшке со специями и овощами) и лахмаджуном с телятиной.
Кулинары из Владивостока впервые привезут в Калининградскую область живые морепродукты. Организаторы обещают, что можно будет сравнить дары двух морей на одной тарелке.
Из Ижевска снова приедут полюбившиеся местным гурманам удмуртские перепечи — корзиночки из тонкого теста с разными начинками.
Без калининградских проектов тоже не обойдётся. «Приготовление на открытом огне с собственной конструкцией: салака на вертикальном гриле — сначала копчение, затем жар до хрустящей корочки — и форель, запечённая на полене», — рассказывают организаторы.
Другой калининградский проект обещает колбаски собственного производства. Прямо при госте их шприцуют соусами — барбекю, перечным, сырным. Ещё один деликатес — рыбная колбаска из балтийской трески с копчёной камбалой.
Новое рыбное бистро обещает балтийскую кухню: уху из трёх видов рыб, «фиш энд чипс», корюшку разных видов и сугудай из скумбрии.
Одно из зеленоградских кафе прямо на фестивале отметит пятилетие. Повара будут делать паэлью в большой сковороде, балтийскую корюшку, салаку, форшмак из балтийской сельди с бородинским хлебом и уху в казане.
Ещё один участник доставит с границы Казахстана конструкции, на которых обычно готовят манты. Но в этот раз сделают бейгл со щукой, бургер с форелью слабой соли и сливочно-икорным соусом, шаурму с гребешком и королевской креветкой. А ещё — «ФИШбармак».
Заявлен в программе и проект, который специализируется на рыбе и морепродуктах в темпуре. Кафе, которое только готовится к открытию на набережной Зеленоградска, предложит гостям десерты.
Конкурс гастросувениров.
Этот конкурс проходит на «ФИШтивале» третий год подряд. В этот раз в жюри вошла Ольга Сюткина — историк русской кухни, автор восьми книг о ней и председатель Московского отделения Гильдии мастеров пряничного дела.
Кроме того, на фестивале проведут первый этап конкурса на рецепт калининградского блюда домашней кухни. «Наша общая задача — составить гастрономический портрет региона. Выбирать рецепты будут известные калининградские шеф-повара», — рассказывают организаторы.
В апреле молодые артисты, художники и музыканты бесплатно покажут свои лучшие номера на фестивале «СтудАРТ».