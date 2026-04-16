Калининградцу грозит до 2 лет колонии за кражу портфеля, оставленного посетителем ресторана

В сумке были банковские карты и наличка.

Источник: Комсомольская правда

Калининградец, который похитил оставленный кем-то на веранде ресторана портфель, стал фигурантом уголовного дела. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Посетитель ресторанчика на площади Победы оставил свою сумку, в которой находились банковские карты, документы, а также 10 тыс рублей, на террасе заведения. Проходящий мимо ранее судимый 36-летний мужчина заметил портфель. Он проверил его содержимое и унес с собой.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Ему грозит до двух лет лишения свободы.