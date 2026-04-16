Мощный весенний шторм охватит Казахстан 17 апреля

Казахстанские синоптики предоставили подробный прогноз погоды на пятницу, 17 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

С прохождением атмосферных фронтов, как сказано в заявлении от метеорологов РГП «Казгидромет», на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды.

Ожидаются дожди с грозами, а на юге и юго-востоке — сильные осадки.

Кроме того, на северо-востоке, востоке, в центре и в горных районах юго-востока прогнозируются осадки в виде дождя и снега, местами возможны гололед, град и шквальный ветер.

Далее отмечено, что по стране также ожидаются туманы и усиление ветра, на юге — с пыльной бурей.

На горных перевалах Туркестанской области, на юго-западе и в горных районах Жамбылской области, а также на юге и востоке Алматинской области ветер может усиливаться до 30 метров в секунду и более.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

В заключительной части от специалистов есть также уточнение, что на западе и севере Туркестанской области, на западе и юго-востоке Жамбылской области, а также на севере, западе и в центре Алматинской области и на юге области Абай сохранится высокая пожарная опасность.