В Калининградской области обновят дороги к образовательным учреждениям

Участки дорог, которые проходят в районе расположения одиннадцати учреждений сферы образования, приведут в нормативное состояние до конца года в Калининградской области. Работы запланированы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры.
Так, в Озерском районе обновят дорогу Малое Путятино — Садовое — Шишково, которая проходит через поселок Садовое, где находится детский сад. Протяженность ремонтируемого отрезка составляет 7,5 км, срок завершения — до конца августа. В Нестеровском округе в поселке Садовое располагается школа, в поселке Ясная Поляна — школа и детский сад. В планах ремонта региональные дороги, которые проходят через упомянутые населенные пункты: Фурмановка — Ватутино — Садовое — Шатурское и Чкалово — Заветы — Нестеров. Общая протяженность ремонтируемых объектов — более 30 км, завершить работы планируется до конца сентября.
В поселке Дружба Правдинского округа есть школа и дошкольное отделение. По нацпроекту приведут в порядок областную трассу, которая проходит через этот поселок — Ельняки — Дружба — Железнодорожный. Кроме того, в этом году планируется закончить, начатый ранее, ремонт дороги Свобода — Юдино — Заозерное — Южное, которая проходит через поселок Свобода, где находится Дом культуры, и через поселок Новостроево, где расположена школа.
Также запланирован капитальный ремонт улицы Театральной в Полесске — там расположены детский сад, музыкальная школа и культурно-досуговый центр. Всего в течение года по нацпроекту приведут в нормативное состояние более 100 км дорог и около 300 м мостов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.