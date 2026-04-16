Главы СВР России и КГБ Беларуси приехали в Калининград обсуждать безопасность региона

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что в регионе работали делегации двух спецслужб — Службы внешней разведки России и Комитета государственной безопасности Беларуси. Они прибыли на заседание коллегии, площадкой для которого выбрали Калининград.
Глава региона переговорил с директором СВР Сергеем Нарышкиным. Вместе они возложили цветы к мемориалу 1200 воинам-гвардейцам. На встрече обсуждали безопасность самого западного региона России, который находится в окружении стран НАТО и государств с недружественными правительствами.
Особое внимание уделили работе по недопущению проникновения в область носителей экстремистской идеологии и террористов-боевиков. Сергей Нарышкин подчеркнул, что Калининградская область играет большую роль в обеспечении безопасности страны и Союзного государства.
Беспрозванных поблагодарил спецслужбы за то, что они выбрали регион площадкой для проведения коллегии. «Мы работаем в постоянной связке со спецслужбами», — отметил губернатор.