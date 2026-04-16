В Волгограде облдума лишила экс-депутата Короткова всех льгот и преференций

Напомним, Станислав Коротков с 2019 года работал в облдуме на постоянной основе. По закону он не имел права параллельно заниматься бизнесом, однако прокуратуре удалось выяснить, что он на самом деле управляет компаниями, которые формально переписал на ближайших родственниц. Коллеги закрывали глаза, и даже лишили его мандата на основании личного заявления, сохранив ему все преференции. Лишь после настойчивых действий прокуратуры 16 апреля на заседании облдумы в постановление внесли изменения. Также прокуратура хочет взыскать с Короткова 43,9 млн нелегальных доходов.