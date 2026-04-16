Минтруда сказало, кто из белорусов может выбирать удобное время для отпуска

Министерство труда и социальной защиты сказало, кто из белорусов может выбирать удобное время для трудового отпуска.
Выбирать время для отпуска могут сразу несколько категорий граждан: несовершеннолетние, родители (матери или мачехи), которые воспитывают двоих или более детей до 14 лет, а также родители (и отчимы, и мачехи), воспитывающие ребенка-инвалида до 18 лет.
Право выбора предоставлено ветеранам — участникам Великой Отечественной войны и боевых действий на территории других стран. Также определить дату отпуска могут сотрудники, которые перенесли лучевую болезнь или же стали инвалидами в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий.
Также названным правом наделены доноры, награжденные знаками «Почетный донор РБ/СССР», «Ганаровы донар Рэспублікі Беларусь» и другими подобного рода наградами. Выбрать удобное время для отпуска могут и ликвидаторы ЧАЭС (участники ликвидации последствий аварии, а также эвакуированные и отселенные из зон радиоактивного загрязнения, но за исключением прибывших после 1 января 1990 года).
В Минтруда добавили, что также указанное распространяется и на обладателей званий званий Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, Герой Беларуси и полные кавалеры орденов Отечества, Славы и Трудовой Славы.
«Также право на льготный отпуск могут иметь и другие категории — в соответствии с законодательством, коллективным или трудовым договором», — подчеркнули в Минтруда и социальной защиты.
