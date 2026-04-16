Эксперт назвала благоприятный сезон для выбора загородного участка

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Покупка загородного участка весной позволяет увидеть особенности территории, есть ли застой воды, подтопления и насколько быстро с участка уходит влага, рассказала земельный эксперт, юрист Ольга Аракчеева.
«На практике не существует одного “идеального” времени для выбора загородного участка — у каждого сезона есть свои плюсы. Однако именно весенний период дает покупателю важное преимущество: возможность увидеть реальные особенности участка, которые в другое время могут быть скрыты», — сказала Аракчеева в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД.
По словам эксперта, после обильных снегопадов и в период активного таяния становится понятно, как ведет себя участок при повышенной влажности, в частности можно увидеть, есть ли застой воды и подтапливается ли территория.
При этом, по словам специалиста, весна — не «единственно правильное» время для покупки, а скорее дополнительный инструмент оценки. Она подчеркнула, что при выборе участка должен учитываться ряд факторов: рельеф, тип грунта, уровень грунтовых вод, наличие дренажных систем и особенности окружающей территории.
«Если участок подтапливается, важно сразу понять: это не временная неприятность, а системная особенность территории. Многие собственники пытаются решить проблему точечно, например, откачивают воду. Но это дает лишь краткосрочный эффект. Откачка воды — это как лечить симптом, а не причину. Ключевое решение в данном случае заключается в правильно организованной инженерной защите участка», — делится эксперт.
Отдельно эксперт обратила внимание, что если участок находится в зоне подтопления, строительство капитальных объектов допускается только при наличии инженерной защиты.
«Это уже не вопрос комфорта, а вопрос соблюдения норм и возможности в принципе реализовать строительство», — заключила Аракчеева.