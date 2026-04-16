В Уфе выберут Мистера и Мисс Башкортостан

По итогам конкурса впервые будут выбраны Мистер Башкортостан и Мистер Уфа. Как сообщила «Башинформу» организатор конкурса Луиза Закирьянова, на титул претендуют 10 юношей. Победитель представит республику на различных конкурсах и фестивалях моды и талантов.
В рамках подготовки к финалу для участников была организована серия обучающих мастер-классов, а также съемки и репетиции. На финальном шоу участники продемонстрируют национальную одежду, вечерние костюмы, а также пройдут интеллектуальный тур.
XII республиканский конкурс красоты «Мисс Башкортостан-2026» — региональный партнер национального конкурса «Мисс Россия», а также международных конкурсов в Китае, Индии, Южной Корее, Турции, Японии.
За победу в конкурсе соревнуются 20 девушек из разных уголков республики. В рамках подготовки проходила серия обучающих мастер-классов по дефиле, актерскому и ораторскому мастерству, нутрициологии и психологии, личностному росту и макияжу. Участницы пробовали себя в роли телеведущих на телеканале «Вся Уфа».
Также состоялись промежуточные этапы: Мисс Талант, Мисс Этно, Мисс Стиль и Мисс Спорт. На финальном шоу участницы продемонстрируют национальную и вечернюю моду, а также исполнят хореографический номер и пройдут интеллектуальный тур.
По итогам конкурса выберут Мисс Башкортостан, Мисс Уфа и Юная Мисс Башкортостан.