В Уфе выберут Мистера и Мисс Башкортостан

За победу в конкурсе соревнуются 20 девушек из разных уголков республики. В рамках подготовки проходила серия обучающих мастер-классов по дефиле, актерскому и ораторскому мастерству, нутрициологии и психологии, личностному росту и макияжу. Участницы пробовали себя в роли телеведущих на телеканале «Вся Уфа».