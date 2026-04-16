Вредные консерванты, красители, усилители вкуса и прочие добавки — читаем этикетки продуктов

Пищевые добавки содержатся в большинстве современных продуктов питания. Они отвечают за цвет, вкус, аромат и сохранность еды. Большинство из консервантов, красителей, подсластителей и эмульгаторов разрешены к употреблению, однако есть и те, что способны навредить организму, спровоцировать аллергию и развитие тяжелых заболеваний. «Газета.Ru» рассказывает, какие виды пищевых добавок бывают и чем опасны некоторые из них.
Что такое пищевые добавки.
Пищевые добавки — это синтетические химические или натуральные вещества, которые производители добавляют в продукты питания, чтобы придать им определенные качества: оттенки вкуса, цвет, аромат, консистенцию.
История пищевых добавок насчитывает несколько тысячелетий. Среди самых древних:
* соль;
Изначально пищевые добавки были исключительно натуральными. Однако с развитием химической промышленности их вытеснили искусственные вещества.
В странах Евразийского экономического союза их оборот регулируется техническим регламентом Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». Название всех пищевых добавок начинается с буквы «Е».
Как рассказала «Газете.Ru» тренер-нутрициолог Ольга Яблокова, в современном мире пищевые добавки активно используются при изготовлении продуктов.
«Само по себе наличие добавок в составе еще не означает, что продукт опасен. Но многие из них следует обходить стороной. Поэтому важно разобраться, чего точно не должно быть в составе потребляемой еды», — подчеркнула она.
Виды пищевых добавок.
Пищевые добавки разделяют на категории:
* Е100−182 — красители: меняют цвет продукта;
Запрещенные пищевые добавки.
Список запрещенных, крайне опасных для здоровья пищевых добавок насчитывает восемь позиций, отмечают в Роспотребнадзоре:
* Синтетический краситель Е121 (цитрусовый красный). Это вещество является канцерогеном, провоцирует появление злокачественных опухолей и способствует росту раковых клеток.
Опасные пищевые добавки.
Помимо запрещенных пищевых добавок, существуют и потенциально опасные, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения, врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
Врач советует взять на заметку несколько важных фактов о пищевых добавках.
~Консерванты~
Их главная задача — подавлять рост бактерий и плесени, чтобы еда дольше оставалась безопасной и не портилась. Однако некоторые из них несут потенциальные риски.
* Нитриты и нитраты (E249-E252) — используются в мясных изделиях.
«Главная опасность в том, что в организме они могут превращаться в нитрозамины, которые являются канцерогенами. Исследования связывают нитрит натрия с повышенным риском рака предстательной железы, а нитрат калия — с риском рака молочной железы. Тем не менее в минимальных дозах они незаменимы для предотвращения ботулизма, поэтому их польза для сохранности продукта может перевешивать риски», — пояснила Зарема Тен.
* Сульфиты (E220-E228) — добавляются в вино, сухофрукты и картофель. По словам собеседницы «Газеты.Ru», они не так опасны в долгосрочной перспективе, но являются сильным аллергеном и могут провоцировать тяжелые приступы удушья у астматиков.
* Бензоаты (E210-E213) и сорбаты (E200-E203) — универсальные консерванты в газировке и соусах. У чувствительных людей они также могут вызывать аллергические реакции — например, крапивницу, предупреждает врач. При регулярном избыточном поступлении в организм консерванты оказывают токсикологическое воздействие на клетки и повышают нагрузку на печень.
~Красители~
Их добавляют для придания аппетитного цвета, но большинство из них не несут никакой биологической ценности.
* Азокрасители (E102, E110, E122, E124, E129) — самая обсуждаемая группа добавок.
«Исследования связывают их с несколькими проблемами: гиперактивностью у детей, аллергическими реакциями и кожными заболеваниями, а также возможным канцерогенным эффектом», — пояснила Зарема Тен.
В свою очередь тренер-нутрициолог Ольга Яблокова обратила внимание, что красители делают еду визуально более аппетитной и привлекательной.
~Подсластители~
Долгое время считались идеальной безвредной альтернативой сахару. Однако современные исследования показывают, что наши представления ошибочны.
Среди отрицательных свойств подсластителей:
* Влияние на микробиоту. Искусственные подсластители (сахарин, сукралоза, аспартам) не являются для организма «пустышкой». Они активно взаимодействуют с нашим организмом, подчеркнула Зарема Тен. В рандомизированных исследованиях было показано, что каждый из них значительно изменял состав кишечной микрофлоры участников.
~Эмульгаторы и загустители~
Эти добавки создают однородную текстуру, чтобы майонез не расслаивался, а мороженое не таяло. Однако их влияние на здоровье вызывает серьезные вопросы.
* Разрушение барьера. Эмульгаторы, такие как полисорбат 80 (E433) и каррагинан (E407), способны разрушать защитный слизистый слой в кишечнике. «В систематическом обзоре 2025 года они названы наиболее “опасными” добавками, которые нарушают целостность кишечного барьера и повышают его проницаемость», — подчеркнула Зарема Тен.
Тем временем Ольга Яблокова предупреждает: у людей, склонных к аллергиям или имеющих проблемы с ЖКТ, загустители могут вызывать дискомфорт.
«Кроме того, большое количество промышленных продуктов с таким составом часто означает, что рацион беден по клетчатке, белку и натуральным продуктам. То есть вред здесь может быть не только в самой добавке, но и в общем качестве питания», — отметила тренер-нутрициолог.
Как выбирать продукты.
Чтобы продукты приносили исключительно пользу, Зарема Тен рекомендует:
* Читать этикетки и избегать продукты с длинным списком незнакомых ингредиентов.
Ольга Яблокова также советует обращать внимание на то, какие ингредиенты стоят в начале состава.
«Чем ближе к началу, тем этой добавки больше. Поэтому если в продукте на первом месте стоит сахар, его лучше отложить в сторону», — рекомендует она.