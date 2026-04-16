Прокуратура требует закрыть частный детский центр в Калининграде, в котором нашли нарушения

Прокуратура через суд требует запретить деятельность частного детского центра на ул. Арсенальной в Калининграде, в котором выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Специализация центра, о котором идет речь — уход и присмотр за детьми. Установлено, что предприниматель-владелец не организовал «мероприятия в целях предотвращения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений» детей.
Оказалось, что здание, в котором размещен центр, не соответствует требованиям законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Исковое заявление уже в суде.