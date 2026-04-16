Уроженка Нижнего Новгорода Екатерина Касатова попала в рейтинг «30 до 30»

Модель родом из Нижнего Новгорода, блогер и основательница бренда LUVU Екатерина Касатова вошла в расширенный список рейтинга Forbes «30 до 30» в номинации «Новые медиа». Об этом сообщается на официальном сайте популярного издания.
В 7 лет Касатова начала заниматься в музыкальной школе, затем пошла на плавание, а в 14 попала в местное модельное агентство.
Екатерина работала в Азии, США и Европе, сотрудничая с международными брендами Burberry, Revolve, MilaNova, журналами Elle, L"Officiel, InStyle и другими. В 2020 году запустила свой блог, где публиковала видео из поездок и обзоры на покупки.
Через несколько лет после этого Касатова попала в топ-10 самых эффективных российских фешен-инфлюенсеров. В 2023 году она вместе с мужем запустила бренд косметики LUVU. Через год его выручка составила 103 млн рублей, прибыль — почти 28 млн рублей. В 2025 году выручка, по ее словам, выросла на четверть. Предпринимательница планирует выходить на маркетплейсы и международный рынок.
Напомним, что нижегородские вузы попали в число 100 лучших университетов России по версии Forbes.
Справка.
Рейтинг Forbes, посвященный 30 самым перспективным россиянам моложе 30 лет, составляется ежегодно. Эксперты отбирают десять номинантов в десяти категориях: «Предприниматели», «Управление», «Финансы и инвестиции», «Наука и технологии», «Социальные практики», «Новые медиа», «Мода и дизайн», «Спорт и киберспорт», «Музыка» и «Искусство».
Лонг-лист из 100 номинантов формировался с помощью экспертов — предпринимателей, управленцев, инвесторов, консультантов, а также участников рейтинга «30 до 30» прошлых лет.
В список вошли претенденты, рекомендованные или отмеченные экспертами, а также откликнувшиеся на призыв Forbes прислать заявку на участие в проекте.
После формирования лонг-листа жюри и редакция, учитывая результаты голосования читателей на сайте Forbes, выберут 30 самых перспективных россиян до 30 лет — по три лауреата в каждой из десяти категорий. Имена топ-30 будут опубликованы в июньском номере Forbes.
При формировании списка номинантов учитывались следующие критерии: возраст (не старше 30 лет), признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском или глобальном уровне.