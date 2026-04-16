В Дмитровском округе Подмосковья отремонтируют детский сад «Аленушка»

Детский сад «Аленушка», который является дошкольным отделением гимназии «Логос» в Дмитровском округе Подмосковья, обновят при поддержке национального проекта «Семья». Основные работы планируют закончить к августу этого года, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Бригады кровельщиков, электриков и специалистов по фасадам работают с опережением графика. На данный момент подрядчик активно обновляет кровлю и входные группы здания. Рабочие приступили к утеплению и облицовке фасада, а также меняют инженерные сети. В планах — установка современных систем безопасности и видеонаблюдения.
Одновременно с этим специалисты монтируют окна и устанавливают систему отопления. На объекте задействовано 36 человек и три единицы техники. В сентябре в обновленное здание вернутся 240 детей. Сейчас они временно переведены в соседние дошкольные учреждения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.