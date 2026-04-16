Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд обязал дочь платить алименты 75-летнему отцу-пенсионеру под Воронежем

Женщина с высоким доходом от бизнеса перестала помогать родителю.

Источник: Комсомольская правда

Хохольский районный суд удовлетворил иск 75-летнего жителя Воронежской области к его старшей дочери. С женщины взысканы алименты в твердой денежной сумме — 13 420 рублей ежемесячно с последующей индексацией. об этом 16 апреля рассказали в суде.

Как установлено, у пенсионера две дочери. Старшая имеет прибыльный бизнес и недвижимость, младшая — с низким доходом. Раньше ответчица помогала отцу, но три года назад отношения испортились, и финансовая поддержка прекратилась.

Пенсия истца составляет 15 000 рублей, при этом расходы на ЖКХ достигают 6 000−8 000 рублей. Из-за хронических заболеваний и возраста мужчина не может трудоустроиться. Суд посчитал требования обоснованными и взыскал с дочери прожиточный минимум пенсионера (на момент подачи иска — 13 420 рублей).

Решение не вступило в законную силу.