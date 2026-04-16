Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 120 миллионов из бюджета Ростова получила РТК на восстановление платежеспособности

Ростовский перевозчик трамваев и троллейбусов получил из бюджета 120 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году из бюджета Ростова выделили 119,9 миллиона рублей на восстановление платежеспособности «Ростовской транспортной компании». Это единственный перевозчик в городе, который управляет трамваями и троллейбусами. Данные опубликовали в отчете об исполнении бюджета на сайте городской администрации.

Прошлый год предприятие закончило с убытком 330,6 миллиона рублей при выручке 599,8 миллиона. Причем выручка от перевозок на трамваях упала на 13%, на троллейбусах — на 14%, зато на автобусах и электробусах выросла на 19,6%.

Всего в виде субсидий компания получила 230,9 миллиона рублей, что на 171% больше, чем годом ранее. Деньги пошли на покрытие затрат и финансовое обеспечение работы.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!