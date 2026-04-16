В Башкирии отремонтируют дорогу Толбазы — Красноусольский

Дорожники отремонтируют в этом году 7,5 километра дороги Толбазы — Красноусольский, сообщила глава минтранса Башкирии Любовь Минакова.

Источник: пресс-служба | минтранс Башкирии

В Гафурийском районе отремонтируют 7,5 километра дороги Толбазы — Красноусольский благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Речь идет о дорожном участке около села Красноусольский. Дорожники укрепят основание дороги по технологии ресайклинга. Ремонт начнется после наступления благоприятной погоды.

Ремонт дороги Толбазы — Красноусольский обеспечит безопасный проезд для жителей Гафурийского и Аургазинского районов.

«Кроме того, это популярное туристическое направление: здесь расположен одноименный бальнеологический санаторий, Богородице-Табынский женский монастырь, а также святые источники, известные далеко за пределами Башкортостана», — добавила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Ремонт дороги Толбазы — Красноусольский планируется завершить до конца 2026 года.

Напомним, в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние почти 200 километров дорог и 15 мостов общей протяженностью 1900 погонных метров.