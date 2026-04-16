На выходных ожидается мощная магнитная буря. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ и ИСЗФ), первые признаки нестабильности магнитосферы могут проявиться уже в пятницу, а в ночные часы интенсивность возрастёт до уровня умеренной бури (класс G2, Kp-индекс = 6).
Пик активности придётся на ночь с пятницы на субботу, после чего к середине дня 18 апреля начнётся спад.
Рекомендации для метеочувствительных людей: постарайтесь выделить больше времени на отдых и сон, избегайте чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, минимизируйте стрессовые ситуации и конфликты, при ухудшении самочувствия не пренебрегайте консультацией врача.