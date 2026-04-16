Работу нейросетей для генерации изображений ускорили в несколько раз

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Исследователи в России разработали подход, который позволяет в несколько раз ускорить работу генеративных систем ИИ за счет уменьшения числа шагов, необходимых для подготовки изображений, и снижения их разрешения на первых этапах этого процесса. Об этом сообщила пресс-служба Yandex Research.
«Предложенный командой ученых Yandex Research и НИУ ВШЭ метод сокращает время генерации с нескольких секунд до 0,3−0,4 секунды при сохранении визуального качества. В результате это позволяет быстрее и дешевле использовать современные диффузионные модели и делает их более доступными для практического применения», — говорится в сообщении.
Как объясняют исследователи, существующие диффузионные модели ИИ генерируют изображения пошаговым образом. На первых этапах этого процесса формируется только общая структура изображения, которая постепенно достраивается до картины, которую описал пользователь в своем запросе. В общей сложности этот процесс включает в себя около 20−50 шагов, исполнение которых требует много времени и вычислительных ресурсов.
Российские исследователи разработали подход, который позволяет существенным образом ускорить этот процесс сразу двумя путями. Во-первых, ученые предложили снизить разрешение на первых шагах генерации изображений, когда их мелкие детали еще не различимы, а также при этом они создали особый подход, позволяющий использовать крупные системы ИИ, такие как алгоритмы FLUX и Stable Diffusion, для обучения более простых генеративных моделей.
В рамках этого подхода исследователи применили особый математический подход, который позволяет сравнивать то, как модель-учитель «видит» изображение на своих внутренних уровнях обработки, с тем, как модель-студент представляет то же изображение. Это существенным образом ускоряет обучение и позволяет отказаться от использования вспомогательных моделей, что упрощает данный процесс.
Как показали проведенные учеными эксперименты, созданный ими подход позволяет в несколько раз ускорить генерацию и изображений, и видеороликов, и при этом не потерять в качестве получаемого контента как по оценкам пользователей, так и по различным автоматическим метрикам. В перспективе, это позволит сделать генеративные системы ИИ более доступными и удобными для использования, подытожили исследователи.