В Перми за две недели апреля убрали 23 незаконных киоска и павильона

В Перми продолжают бороться с незаконной уличной торговлей. За первую половину апреля в городе демонтировали 23 нестационарных торговых объекта.
Работу по выявлению таких точек ведут специалисты контрольного департамента администрации. Часто проверки начинаются после жалоб жителей.
Горожане сообщают о разных нарушениях — продаже некачественных товаров, незаконной торговле алкоголем и табаком, а также о шуме, грязи и перекрытых тротуарах. В 2025 году поступило более тысячи таких обращений, а с начала 2026 года — уже свыше ста.
Больше всего объектов убрали в Свердловском районе — там демонтировали 20 павильонов на муниципальной земле. Еще три точки ликвидировали в других районах: по одной — в Дзержинском, Индустриальном и Ленинском.
Сначала с владельцами незаконных киосков проводят разъяснительную работу. Если они не реагируют, им грозит административная ответственность. Объекты, установленные без разрешения на городской земле, в итоге убирают принудительно.