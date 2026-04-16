В Рыбинском округе Ярославской области начался ремонт центра образования

Ремонтные работы стартовали в центре образования «Тихменевский» Рыбинского округа Ярославской области. Учреждение, которое входит в состав образовательного комплекса имени Г. А. Троицкого, обновляют по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в «Институте развития образования» региона.
В здании демонтировали старое покрытие пола в коридорах, плитку и сантехнику в санузлах. Специалисты приступили к оштукатуриванию стен и их подготовке под покраску, установке нового потолочного покрытия, электромонтажным работам. Также планируют привести в порядок фасад, заменить двери и окна, установить архитектурную подсветку.
«Для центра образования уже частично закуплены мебель и оборудование: интерактивные панели, ученические парты и стулья, оборудование в кабинеты ОБЗР и труда (технологии), — пояснила министр образования Ярославской области Ирина Лобода. — Также будут приобретены ноутбуки и принтеры, мультимедийное оборудование для актового зала и многое другое».
На время ремонта учебный процесс для ребят организован в других образовательных учреждениях. Начальные классы занимаются в Рыбинском лесотехническом колледже, средние и старшие — в Центре дополнительного образования Рыбинского муниципального округа.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.