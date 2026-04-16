Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Славске Калининградской области открыли спортивный комплекс

Одновременно в нем смогут заниматься 95 человек.

Физкультурно-оздоровительный комплекс, один из самых крупных спортивных объектов на северо-востоке Калининградской области, открыли в городе Славске. Строительство объекта велось в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Строительство объекта завершили еще в июне прошлого года, а в декабре комплекс был принят в муниципальную собственность. В двухэтажном ФОКе обустроили и оснастили оборудованием универсальный спортивный зал размером 42,5×25,5 м, на площадках которого можно играть в футбол, волейбол, баскетбол, регби и другие игры, тренажерный и танцевальный залы, залы бокса и спортивной борьбы, технические, административно-бытовые помещения и медицинский кабинет.

Здание ФОКа находится на Спортивной улице. Территория площадью более 13 тыс. кв. м располагается рядом с городской школой. Одновременно в новом спорткомплексе смогут заниматься 95 человек.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.