В Славске Калининградской области открыли спортивный комплекс

Физкультурно-оздоровительный комплекс, один из самых крупных спортивных объектов на северо-востоке Калининградской области, открыли в городе Славске. Строительство объекта велось в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Строительство объекта завершили еще в июне прошлого года, а в декабре комплекс был принят в муниципальную собственность. В двухэтажном ФОКе обустроили и оснастили оборудованием универсальный спортивный зал размером 42,5×25,5 м, на площадках которого можно играть в футбол, волейбол, баскетбол, регби и другие игры, тренажерный и танцевальный залы, залы бокса и спортивной борьбы, технические, административно-бытовые помещения и медицинский кабинет.
Здание ФОКа находится на Спортивной улице. Территория площадью более 13 тыс. кв. м располагается рядом с городской школой. Одновременно в новом спорткомплексе смогут заниматься 95 человек.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.