Нижегородцы смогут записаться в космонавты через Госуслуги

Жители Нижегородской области могут подать заявление на участие в открытом отборе в отряд космонавтов через портал Госуслуг. Об этом сообщил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Цифровой сервис запущен в рамках первой в России Недели космоса и призван упростить процедуру сбора документов для передачи в Центр подготовки космонавтов.
К кандидатам предъявляются строгие требования: гражданство РФ, возраст до 35 лет, рост от 150 до 190 см и наличие высшего образования по утвержденному перечню специальностей со стажем работы от трех лет. Также необходимо владение одним из пяти иностранных языков и отсутствие медицинских противопоказаний. Заявления принимаются до 30 июня 2026 года.
После подачи онлайн-заявки претендентам необходимо отправить медицинские документы почтой в Звездный городок и пройти очный этап отбора. Испытания включают проверку физической выносливости, психологическое тестирование и профессиональные экзамены. Кандидаты, успешно прошедшие все стадии, заключат трудовой договор и станут участниками отряда космонавтов-испытателей.
