Нижегородцы смогут записаться в космонавты через Госуслуги

К кандидатам предъявляются строгие требования: гражданство РФ, возраст до 35 лет, рост от 150 до 190 см и наличие высшего образования по утвержденному перечню специальностей со стажем работы от трех лет. Также необходимо владение одним из пяти иностранных языков и отсутствие медицинских противопоказаний. Заявления принимаются до 30 июня 2026 года.