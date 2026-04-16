Продажу алкоголя в жилых домах хотят запретить в Нижегородской области

Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Источник: Нижегородская правда

В Нижегородской области планируется ужесточить правила продажи алкоголя. Проект соответствующего закона опубликован на сайте правительства Нижегородской области.

В частности, предлагается запретить продавать алкоголь в многоквартирных жилых домах, а также во встроенно-пристроенных к ним помещениях. Запрет будет касаться в том числе заведений общепита.

«Принятие предполагаемого законопроекта положительным образом скажется на материальном благополучии и нравственном состоянии семей», — говорится в пояснительной записке.

Проекту закона предстоит пройти общественные обсуждения.