Продажу алкоголя в жилых домах хотят запретить в Нижегородской области

В Нижегородской области планируется ужесточить правила продажи алкоголя. Проект соответствующего закона опубликован на сайте правительства Нижегородской области.
В частности, предлагается запретить продавать алкоголь в многоквартирных жилых домах, а также во встроенно-пристроенных к ним помещениях. Запрет будет касаться в том числе заведений общепита.
«Принятие предполагаемого законопроекта положительным образом скажется на материальном благополучии и нравственном состоянии семей», — говорится в пояснительной записке.
Проекту закона предстоит пройти общественные обсуждения.