В Грузии ввели визу для «цифровых кочевников»

Парламент Грузии одобрил поправки в законодательство, вводящие новую категорию временной визы C5 для «цифровых кочевников» — иностранцев, работающих удаленно на зарубежные компании. Срок действия новой визы — 12 месяцев, сообщает NewsGeorgia.
«Цифровые кочевники» (от англ. digital nomads) — люди, которые работают удаленно с использованием цифровых технологий и постоянно путешествуют из одной страны в другую. По оценке DemandSage, на начало 2025 года по всему миру насчитывалось 40 млн «цифровых кочевников».
Как следует из обновленного текста закона «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», под категорию С5 подпадают лица, въезжающие в страну с туристическими целями и работающие дистанционно на компанию, не находящуюся в Грузии. Виза также включает супругов и несовершеннолетних детей заявителя. Отказать в визе могут на основании иммиграционной политики Грузии, обжалованию это решение не подлежит.
Стоимость оформления визы C5 установили в диапазоне от $20 до $500. Рассчитывать на нее смогут граждане из «безопасных стран», пишет NewsGeorgia.
Авторы инициативы из правящей партии «Грузинская мечта» отметили, что аналогичная категория виз уже действует во многих странах. Это изменение позволит привлечь в экономику платежеспособных специалистов, передает агентство.
