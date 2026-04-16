Bloomberg узнал, что Маск завысил продажи Cybertruck покупая его у себя

Американский предприниматель Илон Маск завысил продажи Tesla Cybertruck, покупая собственные машины для SpaceX.

Источник: РБК

Американский предприниматель Илон Маск завысил продажи Tesla Cybertruck, покупая собственные машины для SpaceX. Почти каждый пятый зарегистрированный в 4 квартале прошлого года автомобиль был приобретен другой компанией из бизнес-империи миллиардера, пишет Bloomberg.

Согласно данным о регистрации, предоставленным агентству компанией S&P Global Mobility, на долю SpaceX пришлось 1279 автомобилей или более 18% из 7071 зарегистрированного в США Cybertryuck в 4 квартале 2025 года. Другие предприятия миллиардера приобрели еще 60 машин за это время.

Bloomberg отмечает, что если бы Маск не приобретал собственные машины, то продажи Cybertruck упали бы на 51% в четвертом квартале.

«У Tesla заканчиваются покупатели на Cybertruck», — заявил агентству вице-президент по глобальному прогнозированию автомобильного рынка в консалтинговой компании AutoForecast Solutions Сэм Фиорани.

Агентство отмечает, что инвесторы в значительной степени игнорировали падение продаж автомобилей Tesla, поскольку Маск переориентирует компанию на футуристические проекты, включая роботакси и роботов. Однако неизвестно, сколько времени необходимо на воплощение данных проектов и терпение акционеров, по мнению Bloomberg, иссекает. С момента достижения рекордного максимума в середине декабря акции Tesla потеряли пятую часть своей стоимости.

В январе Bloomberg писал, что компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX рассматривает возможность объединения с Tesla либо альтернативную сделку с предприятием бизнесмена в сфере искусственного интеллекта xAI.

