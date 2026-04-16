Bloomberg узнал, что Маск завысил продажи Cybertruck покупая его у себя

Согласно данным о регистрации, предоставленным агентству компанией S&P Global Mobility, на долю SpaceX пришлось 1279 автомобилей или более 18% из 7071 зарегистрированного в США Cybertryuck в 4 квартале 2025 года. Другие предприятия миллиардера приобрели еще 60 машин за это время.
Bloomberg отмечает, что если бы Маск не приобретал собственные машины, то продажи Cybertruck упали бы на 51% в четвертом квартале.
«У Tesla заканчиваются покупатели на Cybertruck», — заявил агентству вице-президент по глобальному прогнозированию автомобильного рынка в консалтинговой компании AutoForecast Solutions Сэм Фиорани.
Агентство отмечает, что инвесторы в значительной степени игнорировали падение продаж автомобилей Tesla, поскольку Маск переориентирует компанию на футуристические проекты, включая роботакси и роботов. Однако неизвестно, сколько времени необходимо на воплощение данных проектов и терпение акционеров, по мнению Bloomberg, иссекает. С момента достижения рекордного максимума в середине декабря акции Tesla потеряли пятую часть своей стоимости.
В январе Bloomberg писал, что компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX рассматривает возможность объединения с Tesla либо альтернативную сделку с предприятием бизнесмена в сфере искусственного интеллекта xAI.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.