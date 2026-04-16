Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виктория Боня поблагодарила Пескова за реакцию на её обращение к Путину

Блогер добавила, что ничто не повлияет на её отношение к РФ.

Источник: Клопс.ru

Блогер и телеведущая Виктория Боня поблагодарила пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова за реакцию на её видеообращение к Владимиру Путину. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 16 апреля.

«Сейчас я увидела сообщение, что Дмитрий Песков сказал, что они видели в Кремле моё видеообращение к президенту. Я хочу поблагодарить, во-первых, вас за то, что вы не прошли мимо. Хочу поблагодарить Дмитрия Пескова за то, что он сказал, что по тем вопросам, которые мы озвучили, уже ведутся работы», — сказала Боня в видео, опубликованном в соцсетях.

Телеведущая также поблагодарила президента и подчеркнула своё отношение к стране. «Спасибо президенту нашей страны. Никто никогда не сможет изменить моё отношение к моей стране», — заявила Боня.

Российский блогер и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня записала видеообращение к Владимиру Путину, в котором перечислила проблемы, о которых, по её словам, президенту «ни один губернатор не скажет». Ролик прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

