Количество нападений клещей на жителей Прикамья выросло за неделю на 250%

В Прикамье за прошедшую неделю резко выросло количество обращений в медучреждения региона с присасыванием клещей. Среди наиболее пострадавших от нападений лесных кровососов оказались жители Перми и Пермского округа.
Краевой Роспотребнадзор с 22 марта зарегистрировал 125 случаев присасывания клещей, включая 27 детей. За прошедшую неделю рост составил 250%, количество нападений увеличилось на 75 случаев.
Наиболее неблагоприятными на территории Прикамья являются: Пермь — 24 обращения, Пермский округ — 16, Верещагинский и Кудымкарский округа — по восемь. В 53% случаев нападение клещей произошло на придомовой территории, 31% — при посещении леса, оставшиеся 16% — при посещении индивидуальных садов.
«По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, один клещ инфицирован иксодовым клещевым боррелиозом», — дополнили в краевом управлении.
В Перми ждут полный сход снега для обработки городских лесов от клещей. Ее проведут в два этапа.