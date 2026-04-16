Автор хита «Бродяга» попал на камеру на Мамаевом кургане в Волгограде

Автор и исполнитель популярных песен «Бродяга», «Бедолага», «Чародейка», «Тишина» и других попал под прицел камер на Мамаевом кургане во время гастролей в Волгограде.
Эльбрус Джанмирзоев выложил в соцсетях фото, на которых он запечатлен со своими единомышленниками.
«Вот такой дружной командой мы передвигаемся в туре и это ещё не весь состав! За спиной уже множество городов, километры дорог и красивых мест! Спасибо каждому городу, который уже был на нашем пути», — делится он своими эмоциями с подписчиками.
Исполнитель не впервые приезжает в город на Волге. И каждый раз встречи получаются насыщенными и по-настоящему душевными, признается певец.
У автора хитов нет профессионального образования, он самостоятельно освоил нотную грамоту и научился игре на клавишных. Тем не менее многим нравятся незамысловатые мотивы и тексты его песен.
