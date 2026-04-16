ХК «Торпедо» опубликовал состав, который отправился на матч в Магнитогорск

15 апреля при мощной поддержке от своих болельщиков «Торпедо» одолело «Металлург» — 3:2 ОТ (после 0:2), разрыв в серии до четырёх побед сократился — 1:3. Эту игру наша команда начала с непривычными тройками нападения, но во второй 20-минутке вернулась к прежним настройкам. В третьем периоде тренерский штаб «Торпедо» перешёл на игру в три звена, а в овертайме на площадку у нас не выходили защитник Михаил Науменков и нападающий Амир Гараев.