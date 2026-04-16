Торги на ремонт художественного училища имени Ге в Воронеже проведут повторно

Бюджет готов выделить на ремонтные работы 34,4 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже вновь пытаются найти подрядчика для капитального восстановления фасадов и внутренних помещений художественного училища имени Николая Ге на улице Большой Стрелецкой, 20. Информация о проведении повторного конкурса появилась на официальной площадке госзакупок.

Предыдущий тендер, назначенный на 26 марта, провалился — потенциальные исполнители не подали ни одной заявки. В условиях возобновленного аукциона сумма контракта осталась неизменной: бюджет готов выделить на ремонтные работы 34,4 миллиона рублей.

Однако сроки сдвинулись. Согласно обновленному графику, бригады должны приступить к работам в июне, а финальные акты подписать до ноября текущего года.

Организаторы надеются, что на этот раз желание взяться за обновление старинного здания проявят несколько компаний. Документы от претендентов принимаются до 30 апреля, а имя победителя станет известно 6 мая. Напомним, объект культурного наследия нуждается в комплексном обновлении, которое не удалось запустить с первой попытки.