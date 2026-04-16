Роспотребнадзор рассказал волгоградцам, как защитить детей от полиомиелита

Роспотребнадзор призывает волгоградцев не забывать о профилактике полиомиелита, ведь это крайне опасное заболевание может привести к параличу дыхательных мышц и даже смерти. К счастью, избежать таких трагических последствий помогут несложные рекомендации специалистов, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.
Эта коварная инфекция передается от больного человека или носителя вируса несколькими путями: через воду, пищу или при обычном контакте в быту. Чтобы максимально обезопасить себя и своих близких, достаточно следовать простым правилам гигиены и обязательно пройти иммунизацию. Прививки делают детям в 3, 4,5 и 6 месяцев, а затем повторяют процедуру в 18 месяцев, 20 месяцев и в 6 лет.
Важно знать, что полиомиелит у некоторых людей может протекать совершенно без симптомов, что делает его распространение еще более опасным. Особенно уязвимы для этой инфекции дети, которые не получили прививки от полиомиелита или сделали менее трех инъекций.