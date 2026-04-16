В Ростове коллекторы начали требовать с жильцов долги за ЖКУ

Коллекторы начали требовать с жителей Донской столицы долги за жилищно-коммунальные услуги. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказал юрист Станислав Авраменко.
Коллекторская организация действует от имени регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами. Стороны заключили между собой агентский договор. На основании этого документа региональный оператор передал коллекторам списки должников. После этого они начали обзванивать людей, требуя произвести оплату за вывоз и утилизацию мусора.
— Остается вопрос: зачем натравливать на людей специалистов по взысканию задолженности, когда есть другие механизмы решения этого вопроса?
Как сообщили «КП-Ростов-на-Дону» в министерстве ЖКХ региона, жителей регулярно информируют о задолженности с помощью квитанций, уведомлений, телефонных звонков. Кроме того, им могут начислять пени за просрочку платежей и даже приостанавливать электроснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение (в зависимости то того, за какую услугу накопился долг). Также человеку направляют досудебную претензию с требованием оплатить ЖКУ, а если это не помогает — взыскивают задолженность через суд.
— С населением ведется информационно-разъяснительная работа о возможностях реструктуризации долга и получения адресной социальной помощи, — рассказали в ведомстве.
По мнению ростовского юриста, поручать взыскание долгов по ЖКУ еще и коллекторам — незаконно. Поэтому он собирается направить соответствующую жалобу в Федеральную антимонопольную службу России.
