В Ростове коллекторы начали требовать с жильцов долги за ЖКУ

Как сообщили «КП-Ростов-на-Дону» в министерстве ЖКХ региона, жителей регулярно информируют о задолженности с помощью квитанций, уведомлений, телефонных звонков. Кроме того, им могут начислять пени за просрочку платежей и даже приостанавливать электроснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение (в зависимости то того, за какую услугу накопился долг). Также человеку направляют досудебную претензию с требованием оплатить ЖКУ, а если это не помогает — взыскивают задолженность через суд.