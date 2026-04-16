Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове коллекторы начали требовать с жильцов долги за ЖКУ

Жителям Донской столицы стали звонить коллекторы, требуя оплатить долг за вывоз мусора.

Источник: Комсомольская правда

Коллекторы начали требовать с жителей Донской столицы долги за жилищно-коммунальные услуги. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказал юрист Станислав Авраменко.

Коллекторская организация действует от имени регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами. Стороны заключили между собой агентский договор. На основании этого документа региональный оператор передал коллекторам списки должников. После этого они начали обзванивать людей, требуя произвести оплату за вывоз и утилизацию мусора.

— Остается вопрос: зачем натравливать на людей специалистов по взысканию задолженности, когда есть другие механизмы решения этого вопроса?

Как сообщили «КП-Ростов-на-Дону» в министерстве ЖКХ региона, жителей регулярно информируют о задолженности с помощью квитанций, уведомлений, телефонных звонков. Кроме того, им могут начислять пени за просрочку платежей и даже приостанавливать электроснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение (в зависимости то того, за какую услугу накопился долг). Также человеку направляют досудебную претензию с требованием оплатить ЖКУ, а если это не помогает — взыскивают задолженность через суд.

— С населением ведется информационно-разъяснительная работа о возможностях реструктуризации долга и получения адресной социальной помощи, — рассказали в ведомстве.

По мнению ростовского юриста, поручать взыскание долгов по ЖКУ еще и коллекторам — незаконно. Поэтому он собирается направить соответствующую жалобу в Федеральную антимонопольную службу России.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.