Рассвет в 3:00 и закат в 15:30: почему Татарстану нужен другой часовой пояс?

В Госсовете Татарстана вновь разгорелся нешуточный бой. На сей раз — не за бюджет, а за само течение времени. Депутат Альберт Ягудин предложил забыть о московских стрелках и перевести регион сразу на два часа вперед. «АиФ-Казань» выясняли, почему регион хочет расстаться с ритмом столицы и чем это грозит простым смертным.
«Мы просыпаемся среди ночи»: чем не угодило солнце.
Казань — город, где утро наступает слишком рано, а вечер, наоборот, тает на глазах. Летом разбудить ребенка в 6 утра не получается: свет за окном бьет уже с 3 часов ночи. Зимой же, выходя из офиса в 18:00, люди проваливаются в непроглядную тьму.
«С таким временем лето не замечаешь, — жалуются татарстанцы в соцсетях. — Ночью светло, а вечером не успел с работы прийти — уже темень».
Разница между астрономическим и гражданским временем в столице РТ достигает 40−45 минут. По сути, Казань — самый восточный мегаполис, который упорно продолжает жить по московским лекалам, тогда как соседи (Ульяновск, Самара, Уфа) уже давно прибавили час-другой и наслаждаются светлыми вечерами.
Два часа «здоровья» и миллиард экономии: аргументы «за».
Инициатор спора, депутат Альберт Ягудин, не голословен. По его подсчетам, сдвиг стрелок на +2 часа (в пояс Уфы и Оренбурга) позволит республике экономить до 140 миллионов киловатт-часов в год. В переводе на рубли — сотни миллионов, а то и миллиард рублей, которые сегодня уходят на раннее включение лампочек.
Но главный козырь — это здоровье.
«Современные исследования говорят о росте нарушений сна, рисках инфарктов и ДТП из-за хронологического диссонанса, — заявил Ягудин на заседании Госсовета. — Мы не досыпаем свои два часа, потому что наш организм просыпается не по будильнику, а по солнцу».
В самом деле, когда за окном в три часа ночи уже светает, выработка мелатонина останавливается. Человек встает разбитым, а бодрость приходит только к обеду — как раз к моменту, когда рабочий день идет на спад.
«Московское время — лучшее казанское»: позиция обороны.
Однако, несмотря на страстные речи, коллеги Ягудина в этот раз его не поддержали. Более того, мэр Казани Ильсур Метшин и вовсе назвал текущий режим комфортным.
«Мне удобно, что с Москвой один пояс. Мы привыкли к этому еще с Советского Союза», — отрезал градоначальник.
К нему вторит и наука. Директор обсерватории КФУ Юрий Нефедьев поясняет, что по географическому положению Казань находится в самом центре третьего часового пояса. Идеальный полдень здесь наступает ровно в 12:00. Это Москва живет с отклонением, а у нас — «самое правильное время».
Бизнес тоже не хочет перемен. Предприниматели, чьи офисы завязаны на столицу, боятся хаоса: если Татарстан уйдет в +2, разница с Москвой составит два часа. Пока в Кремле начнется рабочий день, в Казани уже наступит обед.
Что в сухом остатке: переводить или нет?
История повторяется. В 2016 году 10 регионов РФ уже прыгали между поясами, и многие не пожалели. Волгоградская область провела референдум и добавила себе час. Но Татарстан пока держится.
Почему? Ответ прост: слишком сильна экономическая и политическая спайка с центром. Республика — донор, мощный нефтяной регион. Нарушать финансовую связку с Москвой ради «светлых вечеров» власти пока не готовы.
Однако общественное напряжение растет. Петиции в интернете собирают тысячи подписей. Жители требуют хотя бы пробного эксперимента: «Дайте нам год пожить по-человечески, с вечерним солнцем!».