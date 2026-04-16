Шалабаев оценил ход месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев оценил работы в рамках месячника по благоустройству. Об этом глава города сообщил в своем MAX-канале.
«Рабочие моют остановки и дороги, делают ямочный ремонт, собирают мусор. В сквере на ул. Марата, к сожалению, “поработали” вандалы — украли шезлонги, повредили террасную доску, гирлянду. В очередной раз задумываешься, что движет этими людьми? Всё же для вас делается! Район, конечно, всё восстановил. Но радует, что таких случаев в городе становится меньше», — говорится в сообщении.
В Нижегородском и Советском районах Шалабаев сделал замечания по внешнему виду и качеству тротуарной плитки. Были вопросы и к состоянию цоколей, а также входных групп возле кафе и магазинов. По поручению мэра АТИ и администрации районов должны решить проблему вместе с собственниками.
«В целом, месячник по благоустройству идёт по плану. На данный момент к нему присоединились 16 тысяч человек. Мы вывезли 10 тыс. кубометров мусора, ликвидировали 10 свалок, отремонтировали 27 детских площадок, провели ямочный ремонт на более чем 6 тыс. кв метров дорог. Готовимся к субботнику. Сам планирую поехать туда, где еще не был», — заключил Юрий Шалабаев.
Ранее мы писали о необходимости соблюдать меры предосторожности на городском субботнике в Нижнем Новгороде.