Власти Зеленоградска рассказали, зачем на променаде установили фонари в виде колосков

На променаде в Зеленоградске установили 54 пары энергосберегающих фонарей, которые будут освещать как прогулочную зону, так и велодорожку. О необычной форме фонарей рассказали в местной администрации.
«Форма фонарей была специально разработана на основе общей концепции проекта, конструкции стилизованы под стебли злаковых растений, свойственных для балтийского побережья», — говорится в сообщении представителей муниципалитета.
Отмечается, что для автоматического включения и отключения светильников используется «астрономический таймер, который регулирует освещение в зависимости от времени суток».
Работы проводят в рамках реализации проекта «Янтарный талисман».