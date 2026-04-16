Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Зеленоградска рассказали, зачем на променаде установили фонари в виде колосков

Столбы по задумке проектировщиков должны ассоциироваться со стеблями злаковых растений.

Источник: Комсомольская правда

На променаде в Зеленоградске установили 54 пары энергосберегающих фонарей, которые будут освещать как прогулочную зону, так и велодорожку. О необычной форме фонарей рассказали в местной администрации.

«Форма фонарей была специально разработана на основе общей концепции проекта, конструкции стилизованы под стебли злаковых растений, свойственных для балтийского побережья», — говорится в сообщении представителей муниципалитета.

Отмечается, что для автоматического включения и отключения светильников используется «астрономический таймер, который регулирует освещение в зависимости от времени суток».

Работы проводят в рамках реализации проекта «Янтарный талисман».