Нижегородцы могут подать заявку в космонавты онлайн

Жители Нижегородской области получили шанс приблизиться к космосу — теперь подать заявку на участие в открытом отборе в отряд космонавтов можно онлайн через портал Госуслуг. Новый сервис запустили в рамках Недели космоса, приуроченной к юбилею полёта Юрия Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.