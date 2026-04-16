Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы могут подать заявку в космонавты онлайн

Отбор в отряд Роскосмоса впервые проходит через Госуслуги.

Источник: Комсомольская правда

Жители Нижегородской области получили шанс приблизиться к космосу — теперь подать заявку на участие в открытом отборе в отряд космонавтов можно онлайн через портал Госуслуг. Новый сервис запустили в рамках Недели космоса, приуроченной к юбилею полёта Юрия Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Цифровая подача документов используется впервые и заметно упрощает процедуру: часть бумаг автоматически направляется в Центр подготовки космонавтов, где проходит конкурс. Как отметил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, переход в онлайн делает отрасль более доступной и открывает путь к мечте для молодых специалистов.

Заявки принимаются до 30 июня 2026 года. Кандидатам нужно соответствовать ряду требований: быть гражданином России, иметь профильное высшее образование и стаж не менее трёх лет, владеть иностранным языком и обладать отличным здоровьем.

После подачи заявления претендентов пригласят на очный этап — медобследование, тесты и собеседование. Успешные кандидаты подпишут контракт с Центром подготовки космонавтов и войдут в отряд Роскосмоса.