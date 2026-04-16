В Лутугино по просьбам жителей улучшили детскую площадку

Детскую площадку «Радуга» в городе Лутугино благоустроили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» — место получилось уютным и понравилось детям и родителям. Но был один нюанс: для вечерних прогулок здесь не хватало освещения.
Жители сообщили о проблеме через QR-код обратной связи на площадке. После получения заявки специалисты оперативно приехали и провели электромонтажные работы. Теперь территория хорошо освещена даже в тёмное время суток.
Если вы тоже заметили недочёт на построенном или обновлённом по нацпроекту объекте, оставьте обращение по QR-коду — его обязательно рассмотрят!