Пресс-конференция проекта «Большие гастроли» пройдет в НОИЦ

Напомним, что с 21 по 24 апреля в Нижнем Новгороде состоятся гастроли Екатеринбургского театра юного зрителя. Показы спектаклей пройдут на сцене Нижегородского ТЮЗа в рамках программы «Большие гастроли». Будут представлены четыре спектакля: «Мой Мюнхгаузен» (8+), «Ромео и Джульетта» (16+), «Цветик-семицветик» (6+) и «Чучело» (12+).