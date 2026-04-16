Пресс-конференция проекта «Большие гастроли» пройдет в НОИЦ

Во вторник, 21 апреля, в 11:00 в пресс-центре Нижегородского областного информационного центра состоится пресс-конференция, посвященная проекту «Большие гастроли».
Напомним, что с 21 по 24 апреля в Нижнем Новгороде состоятся гастроли Екатеринбургского театра юного зрителя. Показы спектаклей пройдут на сцене Нижегородского ТЮЗа в рамках программы «Большие гастроли». Будут представлены четыре спектакля: «Мой Мюнхгаузен» (8+), «Ромео и Джульетта» (16+), «Цветик-семицветик» (6+) и «Чучело» (12+).
Проект реализуется ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» по плану Минкультуры РФ. Он направлен на развитие межрегионального культурного сотрудничества, поддержку детских и молодежных театров, а также расширение зрительской аудитории.
Спикерами пресс-конференции в НОИЦ станут замминистра культуры Нижегородской области Ирина Вагина, директор Нижегородского ТЮЗа Инна Ванькина и директор Екатеринбургского ТЮЗа Сергей Радченко.
Нижегородцам расскажут про аспекты реализации программы «Большие гастроли», особенности обмена театров и их репертуары, а также о перспективах дальнейшего сотрудничества.
Прямая трансляция будет доступна в группе «Нижегородской правды» ВКонтакте.
