Банк закупит медицинское оборудование для детских больниц в 16 регионах

«ВТБ помогает детским больницам с 2003 года и только за прошлый год мы приобрели более 35 медицинских устройств, которые помогли вылечить или провести диагностику более чем миллиона детей. На фоне быстрого развития технологий больницы довольно часто нуждаются в новых медицинских системах, поэтому в рамках программы “Мир без слез” мы создаем для них возможность быстрой закупки важных аппаратов. Это ускоряет диагностику и лечение детей и повышает качество медицинских услуг в регионе», — прокомментировала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.