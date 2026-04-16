Миронова досрочно сложила полномочия депутата ЗС Красноярского края

Она перейдет на должность в правительство региона.

Сегодня, 16 апреля, депутаты Законодательного собрания Красноярского края поддержали решение Алены Мироновой о досрочном сложении полномочий. Решение было принято по собственному желанию народного избранника.

По информации издания «Городские новости», Алена Миронова перейдет на работу в региональное правительство.

«Пожелал коллеге успехов в решении новых задач и поблагодарил за профессионализм, умение работать в команде, которые она продемонстрировала», — прокомментировал председатель Законодательного собрания Алексей Додатко.

В свою очередь, Алена Миронова выразила слова благодарности депутатам и аппарату Законодательного собрания.

Напомним, сына политика Сергея Сокола назначили вице-мэром Дивногорска.