Миронова досрочно сложила полномочия депутата ЗС Красноярского края

Сегодня, 16 апреля, депутаты Законодательного собрания Красноярского края поддержали решение Алены Мироновой о досрочном сложении полномочий. Решение было принято по собственному желанию народного избранника.
По информации издания «Городские новости», Алена Миронова перейдет на работу в региональное правительство.
«Пожелал коллеге успехов в решении новых задач и поблагодарил за профессионализм, умение работать в команде, которые она продемонстрировала», — прокомментировал председатель Законодательного собрания Алексей Додатко.
В свою очередь, Алена Миронова выразила слова благодарности депутатам и аппарату Законодательного собрания.
