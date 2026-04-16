В Татарстане стартовал ямочный ремонт дорог горячим асфальтом

На региональных трассах Татарстана начали ямочный ремонт с использованием горячей асфальтобетонной смеси. Работы стали возможны благодаря запуску 18 асфальтобетонных заводов. Они заработали в Агрызском, Алексеевском, Альметьевском, Балтасинском, Бугульминском, Дрожжановском, Лаишевском, Нижнекамском, Новошешминском и других районах республики. Всего в Татарстане имеется 35 таких заводов, и на сегодняшний день каждый из них на 100 процентов готов к запуску.
«Дорожники оперативно приступили к ямочному ремонту горячим асфальтобетоном. Наша задача — до конца мая полностью завершить эти работы, привести дороги в порядок и нанести горизонтальную разметку», — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.
Для ремонта используют холодные, горячие и литые асфальтобетонные смеси. Горячую смесь перевозят в специальных термосбункерах — их в республике 51 штука. Это нужно, чтобы сохранить нужную температуру материала.
Как сообщил заместитель директора ГКУ «Главтатдортранс» Зульфат Ханмурзин, с начала весны ямочный ремонт всеми видами смесей уже выполнен на площади более 67 тысяч квадратных метров. Всего на работах задействованы 535 человек и 245 единиц техники.