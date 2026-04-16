В Татарстане стартовал ямочный ремонт дорог горячим асфальтом

На региональных трассах Татарстана начали ямочный ремонт с использованием горячей асфальтобетонной смеси. Работы стали возможны благодаря запуску 18 асфальтобетонных заводов. Они заработали в Агрызском, Алексеевском, Альметьевском, Балтасинском, Бугульминском, Дрожжановском, Лаишевском, Нижнекамском, Новошешминском и других районах республики. Всего в Татарстане имеется 35 таких заводов, и на сегодняшний день каждый из них на 100 процентов готов к запуску.