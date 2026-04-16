Жителей Алматы призвали сохранять спокойствие 17 апреля: заявление полиции

17 апреля 2026 года в Алматы с 08:00 до 12:00 на территории комплекса лыжных трамплинов «Сұңқар» по адресу: улица Каппарова, 167, пройдут плановые антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.

В ходе мероприятий, как уточнили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города, будут отработаны действия оперативных служб при различных сценариях развития обстановки на объектах массового пребывания людей.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования сотрудников государственных органов.

Также рекомендуется пользоваться только официальными источниками информации и не распространять недостоверные сведения.

Стоит отметить, что в соответствии со статьей 443 КоАП РК неповиновение законным требованиям сотрудников, обеспечивающих общественный порядок, влечет административную ответственность.

Ранее мы рассказывали, что в Алматы байкеры ушли от погони полицейских и сняли это на видео.