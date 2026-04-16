Жителей Алматы призвали сохранять спокойствие 17 апреля: заявление полиции

В ходе мероприятий, как уточнили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города, будут отработаны действия оперативных служб при различных сценариях развития обстановки на объектах массового пребывания людей.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования сотрудников государственных органов.
Также рекомендуется пользоваться только официальными источниками информации и не распространять недостоверные сведения.
Стоит отметить, что в соответствии со статьей 443 КоАП РК неповиновение законным требованиям сотрудников, обеспечивающих общественный порядок, влечет административную ответственность.
